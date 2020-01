“Loano non solo mare” – Escursione a Verezzi

Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport per promuovere l’escursionismo come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 16 gennaio è in programma un’escursione a Verezzi, località ricca di aspetti storici e naturalistici che danni costituisce una fra le più apprezzate e appaganti mete invernali di “Loano non solo mare”. Nell’itinerario di quest’anno saranno inserite alcune interessanti varianti che modificheranno in parte il consueto percorso.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 8:30 in piazza Giuseppe Valerga a Loano. Da qui percorreranno in auto l’Aurelia in direzione di levante. Giunti al semaforo di Borgio Verezzi la comitiva svolterà a sinistra, attraverserà l’abitato di Borgio e raggiungerà il piazzale delle Grotte Valdemino, dove inizierà il percorso a piedi.

Dal piazzale si risale un comodo sentiero che porta direttamente alla borgata Poggio (quella più vicino al mare). Da qui si raggiunge il suggestivo sito della vecchia cava, sede delle prime rappresentazioni teatrali di Borgio Verezzi. Dopo alcuni metri di ripida salita attrezzata con corda e scalini la camminata continua su una larga cresta panoramica, regno incontrastato della macchia mediterranea, prosegue sul fianco del monte Caprazoppa e perviene al fine alle chiese di Verezzi, nel cui piazzale verrà consumato il pranzo al sacco.

Passato il mulino fenicio gli escursionisti si recheranno alla torre di Bastia (classica costruzione di avvistamento e difesa) e scenderanno poi verso le auto, percorrendo le caratteristiche borgate Crosa, Piazza e Roccaro, tutte e tre molto ben conservate nella loro tipica architettura mediterranea.

La gita avrà una durata di 4 ore e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono Bruno Ravera, Milva Benne, Bruno Richero e Cesare Zunino. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.