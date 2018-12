“Loano non solo mare” – Escursione a Pian delle Bosse

Ultimo appuntamento dell’anno con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 20 dicembre è in programma un’escursione a Pian delle Bosse. Per l’occasione sarà possibile seguire due itinerari, uno più lungo ed uno più breve. Chi seguirà l’itinerario più breve dovrà presentarsi alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui i partecipanti si avvieranno in auto verso la frazione loanese di Verzi, per poi proseguire a piedi verso la chiesa parrocchiale ed un sentiero che sbucherà sulla sterrata che conduce a San Martino e al Cabanun. Si prosegue poi, sempre su sentiero in salita, fino a raggiungere il pianoro del rifugio di Pian delle Bosse. Con questo tragitto la gita avrà una durata di circa 4 ore e mezza con un dislivello di 650 metri circa. I capigita sono Mino Bertone e Mario Chiappero.

L’itinerario più corto prevede la partenza alle 10 da piazza Valerga. Da qui i partecipanti si avvieranno in auto verso la frazione loanese di Verzi, per poi proseguire a piedi su uno stradello, dapprima asfaltato e poi sterrato, che termina presso il parcheggio di Castagnabanca. Da questa località un agevole sentiero (oppure una pietrosa sterrata inadatta e proibita ai mezzi motorizzati) porta in poco meno di un’ora al rifugio. In questo caso il dislivello è pari a 250 metri circa. I capigita sono Battista Defrancesco e Beppe Peretti.

In entrambi i casi è previsto pranzo al rifugio tra le 12:30 e le 13 circa. Attualmente non è più possibile prenotare causa esaurimento posti. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.

Venerdì 21 dicembre a partire dalle 20:45 presso il salone della Parrocchia San Pio X è in programma la “Serata Auguri” del CAI Loano con rinfresco, in cui verranno proiettate le immagini delle gite effettuate durante l’anno e consegnate le “Aquile d’Argento” ai soci venticinquennali Luca Bianchi, Enrico Gerboni, Maria Adele Potente, Franco Torsoli, Graziano Isnardi, Angelina Merlo, Massimo Perotto, Giuseppina Squerso.