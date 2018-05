“Loano non solo mare” – Escursione a Pamparato

Sarà la zona di Pamparato la destinazione della prossima escursione di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del CAI con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

I partecipanti si ritroveranno alle 8 in piazza Valerga a Loano. Da qui si dirigeranno in auto verso Garessio passando per Albenga, Zuccarello e il Colle San Bernardo oppure via Toirano, Calizzano e il Colle del Quazzo. Si proseguirà poi verso la Colla di Casotto, dov’è previsto il ritrovo intorno alle 9:30. Da qui la comitiva proseguirà raggiungendo Valcasotto e poco dopo Pamparato, dove verranno lasciate le auto e da dove inizierà la vera e propria escursione.

La gita inizierà con una visita al castello, risalente al XVIII secolo e sede del Municipio, nei cui locali è allestita la mostra fotografica di Renato Bonfanti, amico di “Loano non solo mare”, sul tema dei “Vecchi mestieri sulle Antiche Vie del Sale”.

L’itinerario si svilupperà sulle alture di Pamparato, caratterizzate da boschi, radure prative e belle fioriture, e toccherà prima la località di San Grato e successivamente la borgata Calanche, un tempo prosperosa e ora tristemente abbandonata. Si raggiungerà la storica piccola chiesetta San Bernardo, che ospita affreschi del ‘400. La camminata si concluderà con un breve giro delle fontane e del ponte medioevale.

Tempo permettendo è prevista anche la visita nella vicina Serra Pamparato di una casa allestita fedelmente secondo gli usi e costumi che caratterizzavano queste valli nei secoli scorsi. Verrà consumato pranzo al sacco.

La gita avrà una durata di 4 ore, seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 450 metri circa, sarà guidata da Ivana ed è stata proposta da Flavia Robaldo. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.