“Loano non solo mare” – Escursione a Colla dei Termini

Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione locale del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport per promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 11 luglio è in programma un’escursione a Colla dei Termini, nella zona di Ormea. La gita è stata organizzata in collaborazione con il CAI di Ormea. I partecipanti si ritroveranno alle ore 7 in piazza Valerga e da qui si dirigeranno in auto verso la destinazione. L’itinerario toccherà Cascine, Fontanafredda, Rocca degli Uccelli, Colla dei Termini, la valle del rio Conche e Cascine con la possibilità di salire Cima Ciuaiera fino a 2.175 metri.

La gita avrà una durata di circa 5 ore con un dislivello di 800 metri circa e itinerario ad anello. Il capogita è Mario Chiappero coadiuvato da Guido Savini, Marilena Ghezzi e Cesare Zunino. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa contattando Laura Panicucci (telefono: 019672366 / 3497854220).