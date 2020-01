“Loano non solo mare” – Escursione a Ceriale

Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla locale sezione del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport per promuovere l’escursionismo come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 9 gennaio è in programma un’escursione a Ceriale, cittadina della costa nota a tutti ma che visitata accuratamente con la guida di esperti locali è in grado di svelare aspetti, storie e vicende interessanti e sconosciute. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga, da dove si dirigeranno in auto verso Ceriale. Il ritrovo è presso la pineta, dove verranno parcheggiate le macchine.

Durante la mattinata la comitiva visiterà il torrione, le chiese e il centro storico accompagnati dall’ex sindaco e storico locale Giovanni Cerruti e a seguire si dirigerà verso Albenga percorrendo il lungomare. Prima di pranzo è in programma un’interessante sosta presso l’ospitale Giardino Letterario di Gerry Delfino, storico libraio albenganese, che costituisce un piccolo polmone verde nel cuore della piana ingauna dedicato alle piante e ai poeti che le hanno cantate.

Il pranzo sarà consumato presso il Bar San Giorgio, dove chi vuole potrà degustare, oltre alle proprie cibarie, un buon piatto di pasta al forno. A disposizione di tutti anche le solite consumazioni (bevande, caffè, dolci). Nel pomeriggio è prevista la visita con apposita guida alla vicina Chiesa San Giorgio di Campochiesa, un autentico e nascosto gioiello romanico gotico del ponente ligure, ricca di affreschi medioevali e riferimenti alla “Divina Commedia”. A fine visita il ritorno alla pineta e alle auto.

L’itinerario turistico copre una distanza di 6 – 7 chilometri circa e i capigita sono Battista De Francesco, Cesare Zunino e Beppe Peretti. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci ai numeri 019672366 o 3497854220.