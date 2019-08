Loano in Danza 2019

Lunedì 2 settembre presso le splendide palestre dell’Istituto “Giovanni Falcone” prende il via la terza edizione di “Loano in Danza”, manifestazione nata per offrire un percorso di studio della danza agli stagisti partecipanti e dare una possibilità agli allievi del comprensorio di studiare con docenti di danza con curricula comprovati.

Gli insegnanti saranno Ludmill Cakalli e Tatiana Sulejmani per la danza classica, Mauro Astolfi per il laboratorio coreografico, Francesco Nappa per il workshop coreografico, Francesca Frassinelli per la danza contemporanea, Alessio Barbarossa per il contact partnering, Matteo Donetti per il modern e passo a due, Anna Rita Larghi per il modern, Viola Scaglione per la dance contemporary e Valentina Quaroni per la sbarra a terra.

Sabato 7 settembre a partire dalle ore 20 al Giardino del Principe prende il via la prima edizione della rassegna – concorso “Löa Dance”. L’evento ha il patrocinio del Comune e la preziosa e fondamentale collaborazione dell’Istituto “Giovanni Falcone”, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per tutta l’organizzazione.