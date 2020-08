Loano, al Bee Fly un’apericena per sensibilizzare sulla violenza contro le donne

Loano. Giovedì 20 agosto dalle ore 21 il Bee Fly ospita un apericena (su prenotazione) per sensibilizzare al tema della violenza sulle donne nel contesto di un progetto che Nino Tassara sostiene in collaborazione con la scuola Krav Maga, che si occupa di tecniche di autodifesa anche per le donne.

Durante la serata sarà presentato il progetto “I live”, promosso dallo scorso anno nei locali della riviera Ligure, iniziato al Bee Fly grazie all’ideatore Massimiliano Ioppolo, che lo ha creato per valorizzare il ruolo della security nei locali notturni. Il progetto sostiene e aiuta le donne vittime di molestie nei locali in collaborazione con Monica Caccia, referente del territorio Ligure.

L’evento dedicati alle donne è organizzata da Nino Tassara e Giacomo Canale in collaborazione con la dottoressa Caccia, Davide Carosa della scuola e associazione sportiva dilettantistica Krav Maga Parabellum, il Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi” e Massimiliano Ioppolo del progetto “I live”. Presenzierà il vicesindaco e assessore comunale alle Politiche sociali Luca Lettieri.