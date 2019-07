“Loano a misura di famiglia” con lo spettacolo “Tre per due” di Abba e Stante

Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2019 di “Loano a misura di famiglia”, il cartellone di spettacoli dedicati a bambini e famiglie che si inserisce nell’ambito della rassegna Dreams Festival promossa dall’Assessorato comunale a Turismo e Cultura e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Domenica 28 luglio alle 21:30 sul palco dell’arena estiva del Giardino del Principe andrà in scena lo spettacolo “Tre per due”, ovvero tre favole per due attori.

Attraverso il trasformismo, il divertimento, i colori e la magia del teatro ma soprattutto il gioco interattivo con il pubblico gli attori e registi Franco Abba e Mauro Stante daranno vita a tre storie fantastiche, come “Il brutto anatroccolo”, raccontata in un modo particolarissimo ed esilarante.