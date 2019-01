“Lo yoga e la meditazione come antidoti alla violenza e alla rabbia” è il titolo della conferenza che il maestro di yoga Patrizio Lai del Dipartimento delle Tecniche e Scienze olistiche AICS terrà sabato 19 gennaio alle ore 18 alla Libreria Ubik di Savona. Interverrà lo psicologo Cristiano Trentini, coautore del libro “Yoga Coaching”.

La conferenza vuole evidenziare l’importanza sociale delle pratiche dello yoga e della meditazione per disinnescare i fenomeni di violenza e rabbia, sempre più dilaganti nella nostra società. La cultura della meditazione e le antiche pratiche di rilassamento possono essere di notevole aiuto per abbassare il livello di stress degli individui che le praticano, e quindi evitare che tale stato emotivo possa condurre a forme anche violente di aggressività.

Una riflessione pura su questo argomento parte dagli stati emotivi della nostra mente, ma da ultimo finiscono per riguardare le varie realtà nella nostra vita. Gli equilibri intellettivi ed emotivi dell’essere umano stanno evolvendo in modo sempre più elaborato e sottile, soprattutto ad opera delle crescenti stimolazioni sensoriali, esperienziali e tecnologiche della nostra società (maggiori ritmi, competizione, aspettative), tutti elementi che ci conducono anche a negatività crescenti. Ma il vero passo in avanti (punto fondamentale anche degli insegnamenti del Dalai Lama) avverrà quando si potranno veramente dominare le emozioni distruttive a cui tali dinamiche conducono.