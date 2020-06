Lo street artist Banksy riceve il Premio Inquieto dell’Anno 2019

Venerdì 17 luglio alle ore 21:30 torna sul solco della rassegna “Castelfranco Classica” il Premio Inquieto dell’Anno 2019 a cura del Circolo degli Inquieti di Savona. Una serata di incontro – intervista in videostreaming e in presenza con il vincitore del premio, ovvero Banksy, forse il maggiore esponente a livello mondiale della street art e certamente il più famoso, la cui vera identità è a tutt’oggi sconosciuta.

La serata di premiazione fa parte di una programmazione più ampia del progetto annuale del Circolo degli Inquieti che, come ogni anno, ha scelto un tema portante per le manifestazioni: per il 2020 “Compagni di viaggio: il viaggio e l’inquietudine”.

Il circolo torna dunque per il terzo anno a Finale Ligure, sua sede storica di attività, ma a causa del Coronavirus la programmazione ha subito qualche modifica: il premio viene perciò assegnato in estate, all’interno della Fortezza di Castelfranco, e una seconda parte di azioni saranno messe in campo nel corso dell’autunno. La scelta del premiato ha naturalmente seguito la traccia del tema di quest’anno.

Con i suoi interventi diffusi in tutto il mondo e la sua notorietà Banksy è senz’altro un esempio di come la street art possa essere una forma d’arte che ha casa ovunque l’artista ritenga sia il momento di lasciare un segno, su un muro abbandonato o un ponte. Il valore delle sue opere ha travalicato il singolo luogo e i suoi lavori sono stati poi ripetuti e veicolati con ogni mezzo, dai social media alle magliette: ogni sua opera, nata per dire qualche cosa alle persone su una precisa situazione, ha trovato eco e significato anche in altri luoghi e per altri popoli.

A Banksy il Circolo degli Inquieti ha indirizzato una lettera in cui lo si avvertiva dell’assegnazione del premio, gli si chiedeva la disponibilità ad un’intervista in streaming – camuffato come è sempre avvenuto nelle rare interviste concesse – e lo si invitava a ritirare il premio. Ad ora si è in attesa di risposta ma conoscendo il suo abituale modo di agire è possibile che sia presente in incognito.

La serata di assegnazione del Premio Inquieto dell’Anno 2019 gli sarà in ogni caso dedicata attraverso una serie di testimonianze relative al suo lavoro e interventi artistici dedicati all’assenza. Il premio, la pentola di terracotta sghimbescia e il telo di lino ricamato con l’attestazione verrà in ogni caso consegnato all’artista, se non in presenza, attraverso l’invio di un file in 3D che l’artista potrà stampare, ottenendo così dal vero i due manufatti.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3356671370 oppure 3933977814 o via email all’indirizzo forza8eventi@gmail.com. L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.