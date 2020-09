Lo shopping “a cielo aperto” del Mercato Riviera delle Palme torna a Savona

Dopo il debutto assoluto a Ceriale il tour del Mercato Riviera delle Palme fa tappa ancora una volta nella Vecchia Darsena di Savona, dove torna con la sua “infinita” schiera di banchi domenica 20 settembre dalle 8 alle 19:30 per una nuova fantastica giornata di shopping all’aperto.

Chi conosce il Mercato Riviera delle Palme e lo segue in tutti i suoi “viaggi” sa che qui trova sempre un grande assortimento di prodotti, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti, pronto ad accoglierci con il sorriso. Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari potremo scegliere tra i migliori articoli per goderci al meglio gli ultimissimi giorni d’estate.

“Vogliamo esprimere gratitudine all’amministrazione comunale che ci accoglie ancora una volta e siamo entusiasti di portare le nostre offerte in questa location veramente splendida”, commenta Richard Biffi a nome dei commercianti del mercato.

A settembre un’altra importante data aspetta il Riviera delle Palme: domenica 27 settembre gli ambulanti saranno infatti in piazza Cavaradossi a Carcare per la “prima” d’autunno. La Val Bormida è una delle più recenti novità introdotte negli itinerari del mercato ma è fin da subito diventata una delle mete più amate, con un folto numero di clienti affezionati.