“Lo senti il ronzio dell’ape?” – Alla scoperta di questo piccolo ma utile insetto

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ape 2019 promossa dall’Associazione Ligure Produttori Apistici Miele domenica 9 giugno dalle 10 alle 19 in piazza Sisto IV a Savona si terrà l’iniziativa “Lo senti il ronzio dell’ape?”.

Si potrà vedere l’arnia didattica per scoprire la vita dell’alveare, la società delle api, il nido, il melario e fare tante curiose domande agli apicoltori. Si potrà sapere chi sono le api (Ape regina, Ape fuco, Api pulitrici, esploratrici, nutrici, guardiane, bottinatrici, opercolatrici, etc.) e dove vivono (sciame, arnia, etc.).

Si potrà scoprire cosa sono il miele e gli altri prodotti delle api (polline, cera, melata, nettare, propoli…), come vengono realizzati e quali sono le loro proprietà, come fa l’ape a produrre il miele (sacca melaria, celletta, nettare, opercolo…), quali sono i principali strumenti utilizzati per la produzione del miele (smielatore, telaino, melario, affumicatore, spazzola…).

Si imparerà infine l’importanza e il rispetto per questo piccolo insetto da cui derivano tanti vantaggi all’uomo.