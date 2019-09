Lo scultore Corrado Cacciaguerra espone a Varazze

Da lunedì 9 a domenica 15 settembre, l’associazione Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura della città di Varazze, organizza presso la “Gallery Malocello”, la mostra personale dello scultore Corrado Cacciaguerra.

L’esposizione viene inaugurata alle 17 di lunedì 9 settembre, alla presenza di alcuni colleghi dello scultore, critici d’arte, turisti e varazzini che da sempre seguono l’opera del noto artista, presidente dello storico gruppo culturale, che da anni promuove l’interesse e l’amore per l’arte in tutte le sue forme espressive, fin dalla più tenera età, con corsi base mirati, tenuti gratuitamente e direttamente nelle aule scolastiche.

L’esposizione visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.

“I lavori esposti da Corrado Cacciaguerra nella galleria d’arte varazzina, meritano di essere ammirati con attenzione e in tutta calma; solo così si possono meglio cogliere le tante sfumature e i particolari che l’artista ha saputo imprimere nei materiali utilizzati e, per alcuni, è proprio necessario dedicargli un poco di tempo in più, quello necessario per cercare di decifrare e comprendere il complesso e articolato messaggio in essi contenuto”.