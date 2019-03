“Lo scudo in ogni donna” – Mostra fotografica in Sala del Mosaico

Da venerdì 8 marzo (inaugurazione alle ore 17) a domenica 24 marzo presso la Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano, negli orari di apertura del Municipio e sabato e domenica dalle 9:30 alle 12 e dalle 16 alle 18, sarà visitabile “Lo scudo in ogni donna”, mostra fotografica a cura di Alessandro Gimelli e Monica Caccia che gode del patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura.

La mostra è incentrata sul tema della violenza sulle donne e si propone di fornire un’interpretazione artistica e provocatoria al fine di “scuotere le coscienze e invitare lo spettatore a riflettere”. Spiega Gimelli:

Aggiunge il fotografo:

“È per questa mia vicinanza ai temi delicati e importanti che sono felice che Monica Caccia abbia chiesto a me di visualizzare e concretizzare alcune sue idee intorno al tema della violenza sulle donne. È da questa collaborazione che nasce ‘Lo scudo in ogni donna’, mostra composta da tredici foto originali, tre collage di cronaca internazionale e due mie fotografie provenienti da lavori precedenti. Non è la prima volta che alcune mie foto entrano nella Sala del Mosaico ma certamente questa è la prima in cui ne viene esposto un numero così ampio, motivo in più per ringraziare Monica per avermi coinvolto in questa iniziativa”.