Lo scrittore Roberto Centazzo a “Leggo in Pozzo Garitta”

Dopo il fortunatissimo esordio di sabato 4 maggio continua la rassegna in cui vengono presentati i “nostri” scrittori, poeti e non solo, per farne una più approfondita conoscenza. Sabato 18 maggio sarà la volta dello scrittore di polizieschi Roberto Centazzo, che sarà presentato dal professor Felice Rossello.

Roberto Centazzo nel 2007 vince il premio letterario Il Libro Parlante con il romanzo Per terra ho annusato la vita, a cui seguono altri due romanzi non di genere e alcuni gialli. Nel 2013 approda in TEA, casa editrice del Gruppo Mauri Spagnol, con il romanzo Signor Giudice basta un pareggio, scritto a quattro mani con il giornalista Fabio Pozzo. Nel 2016 esce sempre per TEA la commedia gialla Squadra Speciale Minestrina in Brodo.

Il romanzo arriva alla quarta edizione in pochi mesi, entra nella classifica dei gialli italiani più venduti e viene riproposto prima nella prestigiosa collana Italia Noir allegata a La Repubblica – L’Espresso, della quale risulta in assoluto il più venduto e successivamente nella collana Noirissimo Italiano, nuovamente distribuita in edicola. Ad esso fa seguito nel 2017 Squadra Speciale Minestrina in brodo: Operazione Portofino, successivamente inserito nella collana Passione Noir, che raccoglie le più autorevoli firme del noir internazionale.

Nel 2018 è uscito il terzo romanzo della serie squadra speciale Minestrina in brodo: Operazione Sale e Pepe, con due ristampe dopo un solo mese e, a gennaio 2019, il quarto episodio della saga dal titolo Mazzo e Rubamazzo. Nel 2018 ha firmato i testi dell’album Mendicante del musicista Enrico Santacatterina distribuito da Azzurra Music.