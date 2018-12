Lo scrittore Antonio Rossello incontra i lettori

Giovedì 27 dicembre dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30 a Varazze presso la Libreria Mondadori Bookstore di piazza Bovani 10 Antonio Rossello, autore di “Olga”, incontra i lettori e firma le copie del libro edito da Montag.

Un uomo e una donna, protagonisti di un sentimento mancato, a distanza di anni si inseguono in una storia che non concede tregua, in uno scenario che va dal mare, savonese, alle Langhe fino al Monferrato. La loro vicenda non è paragonabile a un amore sincero tra adolescenti, maturato e proseguito nel tempo nonostante le difficoltà e le controversie di grandi eventi caratterizzati dalla guerra e dalla prigionia.

Antonio Rossello, savonese, è ingegnere meccanico, tenente in congedo, cavaliere OMRI. Lavora in un’azienda elettromeccanica. Impegnato nell’associazionismo e in iniziative di natura civile, culturale e artistica, scrive su periodici cartacei e online. Suoi testi fanno parte di volumi antologici. Ha pubblicato i romanzi: Ombre e colori (Divina Follia, Caravaggio BG, 2013), La fiamma che arde nel cuore (FIVL – Coop Tipograf, SV, 2014), El Arco Iris (Lettere Animate, LE, 2016) e Molteplici orizzonti (Prospettiva editrice). Classificato in premi letterari, tra cui finalista al Premio Mario Pannunzio 2013 e 2015.