Lo scrittore Andrea Vitali presenta il romanzo “Certe fortune”

A Savona uno dei più apprezzati e venduti scrittori italiani in Italia e all’estero, vincitore di numerosi premi letterari: venerdì 31 maggio alle ore 18 alla Libreria Ubik si terrà infatti l’Incontro con lo scrittore Andrea Vitali, che presenterà il suo nuovo romanzo “Certe fortune. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò” (Garzanti). Introduce Renata Barberis.

Bellano, luglio 1928. La signora Marinata, che da qualche anno ha messo in piedi un bel giro intorno alla monta taurina, noleggia un toro possente e poi lucra sulla monta delle vacche dei vicini e sulle precedenze, perché, si sa, le prime della lista sfruttano il meglio del seme. Ma con un toro così non ci sarebbero problemi di sorta. Se non lo si ferma a bastonate è capace di ingravidare anche i muri della stalla. Ma attenzione: se un animale del genere dovesse scappare, ce ne sarebbe per terrorizzare l’intero paese, chiamare i carabinieri, seminare feriti come piovesse. E infatti…

In questo nuovo libro di Vitali torna sulla scena il maresciallo Ernesto Maccadò, che dovrà destreggiarsi tra la monta taurina, la prossima inaugurazione del nuovo tiro a segno e un turista tedesco chiuso a chiave nel cesso del battello: quanto basta per impegnare a fondo la pazienza e la tenuta di nervi perfino di un santo.

Andrea Vitali è nato a Bellano sul lago di Como nel 1956. Medico di professione ha coltivato da sempre la passione per la scrittura esordendo nel 1989 con il romanzo Il procuratore che si è aggiudicato l’anno seguente il premio Montblanc per il romanzo giovane. Nel 1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con L’ombra di Marinetti.

Approdato alla Garzanti nel 2003 con “Una finestra vista lago” (premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio Bruno Gioffrè 2004) ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e critica con i romanzi che si sono succeduti costantemente presenti nelle classifiche dei libri più venduti. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l’opera omnia e nel 2015 il premio De Sica.