“Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi”: Chiara Tessiore in una delle storie di Natale più amate

Domenica 8 dicembre alle ore 16:30 al Teatro delle Udienze andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi” dell’associazione Baba Jaga con Chiara Tessiore, quarto appuntamento della stagione teatrale dedicata ai ragazzi e patrocinata dal Comune di Finale Ligure. In scena una delle storie di Natale più amate dal pubblico: l’adattamento della narratrice e protagonista Chiara Tessiore accompagna grandi e bambini in un’avventura piena di magia e fantasie bizzarre tra alberi di Natale, paesi incantati con prati di zucchero e fiumi di limonata.

Tutto ha inizio la sera della vigilia di Natale, quando la piccola Marie trova un dono assai speciale, uno Schiaccianoci, un pupazzo in forma di soldatino che diventa subito il suo preferito. Ma qual è la sua sorpresa quando quella notte stessa lo Schiaccianoci e tutte le sue bambole prendono vita per combattere contro il perfido Re dei Topi!

La piccola Marie non viene mai creduta: anche se è convinta, anche se ha le prove, i grandi non sono più capaci di vedere, le danno della sciocca, la rimproverano per la sua eccessiva fantasia. Si innesca così un divertente gioco dalle imprevedibili risposte con i piccoli spettatori, in cui la stessa Marie chiede loro conferma: “L’avete visto anche voi?!”.

Nato dal ciclo “Le letture della Baba Jaga”, progetto multidisciplinare che si propone di riscoprire la magia delle favole lette ad alta voce, “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi” è diventato uno spettacolo a tutti gli effetti e proposto sia a gruppi classe delle scuole elementari sia ad un pubblico di famiglie. Accompagnata e guidata dalle musiche di Tchaikovskij prende vita una storia continuamente sospesa tra sogno e realtà: una favola in cui regna la fantasia e vengono evocate principesse incantate, bambole parlanti e “tutte le cose più splendide e meravigliose, cose che può vedere solo chi è un po’ matto, o sciocco, o sognatore… Insomma solo chi abbia gli occhi per vederle!”.

Lo spettacolo è uno degli approfondimenti di “Natale nel mondo”, la mostra allestita al Palazzo del Tribunale. Biglietti: Bambini intero 7 €, ridotto 6 € / Adulti intero 5 €, ridotto 4 €.