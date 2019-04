“L’Italia s’è desta” a San Calocero di Albenga

La Fondazione “Gian Maria Oddi” lancia la stagione di visite per l’anno 2019 al sito archeologico di San Calocero mercoledì 1 maggio: tra le “Antiche Pietre” stavolta toccherà ad Eugenio Ripepi e alla sua compagnia Teatro del Mutuo Soccorso accompagnare, allietare e, perché no, far riflettere quelli che decideranno di passare un Primo Maggio un po’ diverso dal solito, in una location d’eccezione e assistendo ad uno spettacolo teatrale importante.

La pièce proposta è “L’Italia s’è desta”, da Stefano Massini, in una riduzione (nonché regia) di Ripepi stesso. “È già da un po’ di tempo che con la dottoressa Giraldi aspettiamo l’occasione di utilizzare questo splendido e insolito (teatralmente parlando) posto, nell’intento di formulare una proposta il più possibile legata all’evento e rispettosa del luogo – commenta Ripepi – Il testo è tratto da fatti di cronaca che ovunque nel mondo andrebbero a far parte delle leggende metropolitane e che invece, in Italia, sono drammaticamente veri. Un soggetto importante, tragicomico come solo la Verità sa essere, ma narrato con amore, come solo un figlio saprebbe fare. E noi da devoti figli di quest’Italia narriamo”.

Grande soddisfazione per l’evento esprimono sia la dottoressa Giraldi, anima del progetto, sia il presidente della fondazione Colonna: “Nel solco delle precedenti iniziative riguardanti l’area di San Calocero e che tanto successo hanno riscosso abbiamo deciso di partire direttamente con un grande spettacolo, preludio ad altri che affiancheranno l’attività normale di visite e che avranno il compito di accendere di volta in volta i riflettori su questa interessantissima area”.

La dottoressa Giraldi aggiunge: “Pienamente d’accordo su quanto già espresso dall’avvocato Colonna. Siamo soddisfattissimi di quanto sino ad ora realizzato: ‘Note fra le Antiche Pietre’ ha riscosso un ottimo successo di pubblico, dunque ci siamo detti ‘alziamo il tiro!’. E finalmente si è creata l’occasione per concretizzare quanto da tempo progettavamo con Eugenio”.

Lo spettacolo itinerante all’interno dell’area sarà replicato tre volte: alle 14:30, alle 16 e alle 17:30, in modo da far che ogni gruppo di visitatori – massimo 30 persone per gruppo – abbia sempre una posizione privilegiata per godersi la rappresentazione e avrà un costo di 8 € a persona.