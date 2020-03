Lions Day 2020 “Vediamoci tutti!”

Dopo dieci anni domenica 19 aprile Albenga ospiterà di nuovo il Lions Day 2020, organizzato dal Lions Club Albenga Host e quest’anno intitolato “Vediamoci tutti!”. L’evento raggrupperà i Lions del distretto (ben 61 club provenienti dalla Liguria di Ponente e dal Basso Piemonte) che potranno promuovere le loro attività e farsi conoscere attraverso iniziative e gazebo, il tutto in pieno spirito Lions con lo scopo di migliorare la vita delle persone ipovedenti e prevenire la cecità.

Ciò si concretizzerà mediante la promozione di screening gratuiti della vista e non solo, conferenze, iniziative benefiche e molto altro. Sarà anche un momento importante per divertirsi insieme e un’importante occasione per la città, che potrà mostrarsi in tutto il suo splendore.

“Albenga avrà l’onore di ospitare il Lions Day 2020 rafforzando così un grande legame che dura da molti anni e intendiamo proseguire, consolidare e accrescere – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Sarà un’occasione non solo per gli albenganesi per venire a contatto con questa realtà associativa, che affonda le proprie radici nello spirito di altruismo, dell’amicizia, nella serietà e nella vocazione al servizio, ma anche per i soci Lions e i loro accompagnatori di visitare la nostra splendida città.

Ancora una volta i Lions dimostreranno la grande dedizione nei confronti di Albenga, per cui in passato si sono già adoperati attraverso diverse iniziative, e lo faranno in modo concreto posando la prima pietra del progetto di riqualificazione di piazza Paolo VI. Un ringraziamento particolare va ai Lions Club Albenga Host non solo per aver riportato il Lions Day ad Albenga ma per tutto ciò che hanno fatto, fanno e faranno per la nostra città. Colgo l’occasione per manifestare fin d’ora la massima disponibilità nei loro confronti e a sostenere le loro importanti iniziative”.