“Liolà” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Lunedì 22 e martedì 23 luglio al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena “Liolà”.

di Luigi Pirandello

con Sergio Assisi e con Enrico Guarneri, Roberta Giarrusso, Anna Malvica,

Ileana Rigano

adattamento e regia Francesco Bellomo

Produzione Corte Arcana Isola Trovata

Liolà è un “Don Giovanni” spensierato, che con la sua festosa voglia di vivere, trasgredisce alle regole della società in cui vive. Amato da tutte le ragazze del borgo, ha avuto tre figli da donne diverse. Ultima delle sue conquiste è Tuzza, la quale approfittando del “malessere” di zio Simone Palumbo, che non riesce

ad avere i figli con la legittima moglie Mita, pensa, per convenienza, di proporre

allo zio di riconoscere, come proprio, il figlio di Liolà. Ma il senso di giustizia induce Liolà a mettere incinta Mita: in questo modo zio Simone preferirà la paternità legale con la moglie, a quella illegale procuratagli da Tuzza. Liolà, è “il prodotto migliore dell’energia letteraria di Luigi Pirandello”.