Linux Day 2019 a Spotorno

Il Linux Day è un’iniziativa che promuove e fa conoscere il software libero. Al fine di diffonderne capillarmente gli scopi e gli obiettivi dal 2001 la manifestazione si sviluppa con la collaborazione di eventi locali, organizzati autonomamente dai gruppi di appassionati nelle rispettive città, tutti nello stesso giorno.

Tutti gli interessati, grandi e piccini, possono provare ed esaminare Linux su piattaforme pc predisposte per l’occasione, partecipare ad incontri, workshop, dibattiti e dimostrazioni pratiche tenute da specialisti e amatori, trovare spazi per l’assistenza tecnica sul software libero. Il successo ogni anno in evoluzione ha reso il Linux Day la principale manifestazione italiana dedicata a tali tematiche.

L’associazione Govonis con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Spotorno realizzerà l’evento domenica 26 ottobre dalle ore 15 alle ore 18:30 alla Casa del Turismo, sul lungomare. In quest’occasione saranno presentati il software operativo GNU+Linux e alcuni applicativi di più largo uso a cura di esperti del settore.