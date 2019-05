“L’informazione non è un algoritmo” – Confronto tra studenti e giornalisti

Al Palazzetto dello Sport “Lorenzo Ravizza” di Alassio giovedì 16 maggio dalle 9:30 gli assessorati agli Affari Legali e alle Politiche Scolastiche del Comune, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria e dell’Associazione Giornalisti Liguri e la collaborazione degli istituti scolastici, organizza un fattivo confronto sul tema dell’informazione e della libertà di stampa.

“L’informazione non è un algoritmo” è il titolo dell’incontro che coinvolgerà gli studenti delle Scuole Medie Ollandini, dell’Istituto Salesiano e dell’Istituto Giancardi. Più che un convegno è un confronto con i giovani sull’informazione e la difficoltà, nell’era dei social media, di distinguere il vero dal falso nella pletora di informazioni con cui il web ci bombarda.

“Nell’era dell’informazione via web il progetto è nato dall’esigenza di chiarire ai nostri ragazzi il concetto di libertà di stampa tutelato dall’articolo 21 della Costituzione e di cui i giornalisti sono in un certo senso custodi – spiega Franca Giannotta, assessora agli Affari Legali – Da qui l’idea di coinvolgere l’Ordine dei Giornalisti della Liguria, che ha subito accolto con entusiasmo la nostra proposta costruendo una sorta di format per fornire uno spaccato della realtà dell’informazione in Italia e nella nostra regione attraverso esperienze documentate con filmati, slide, gallerie fotografiche”.

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria Filippo Paganini spiegherà chi è il giornalista e quali diritti e doveri ha, ovvero come tutti i cittadini abbiano diritto a manifestare opinioni ma come il giornalista abbia, oltre al diritto alla libertà di informazione e di critica, l’obbligo di non derogare dalle regole della professione. Nicola Stella, già caporedattore e responsabile dell’edizione online de Il Secolo XIX, introdurrà il tema dell’informazione in rete: avvalendosi di slide e simulazioni si forniranno anche strumenti per navigare riconoscendo le fake news.

Tommaso Fregatti, segretario del Gruppo Cronisti Liguri, spiegherà come si acquisisce e si tratta una notizia di cronaca nera: quali sono i limiti del diritto di cronaca (Carta di Treviso sulla tutela dei minori, ad esempio). Astrid Fornetti, fotoreporter, documenterà come attraverso l’uso delle immagini si possa fare informazione ma anche propaganda contraffacendo la realtà. Luca Di Francescantonio, giornalista della RAI, svelerà come si realizza un telegiornale. Il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Giuseppe Giulietti spiegherà perché l’informazione non sia un algoritmo, perché la Costituzione tuteli la libertà di informazione e perché un bene costituzionalmente tutelato sia patrimonio collettivo.

Si tratta di un primo appuntamento, inserito nel calendario degli eventi formativi dell’Ordine dei Giornalisti e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Savona, che prelude ad una serie di iniziative mirate alle scuole che l’Associazione Giornalisti Liguri sta predisponendo e che coinvolgerà il Comune di Alassio e gli istituti scolastici.