“Linee e forme di terra e di metallo” in mostra alle Cellette del Priamar

È aperta dal 4 luglio nelle Cellette di P.Articelle, all’interno della Fortezza del Priamar di Savona, la mostra d’arte “Linee e forme di terra e di metallo”, con la collaborazione degli artisti Vanna Varnero e Marco Bennati.

L’esposizione è visitabile tutti i pomeriggi dalle 15:30 alle 19:30 fino al 21 luglio con ingresso gratuito.

“Vi aspettiamo per vedere le linee e le forme create dalle mani dei due artisti: un percorso visivo tutto da scoprire in cui si incontrano la malleabilità della terra e la durezza del metallo per dare vita a luci e colori”, dicono gli organizzatori.