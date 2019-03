Linda Campanella e Matteo Peirone in concerto a Savona

Sabato 30 Marzo alle ore 17.30, nella Chiesa di San Raffaele al Porto a Savona, in collaborazione con la Comunità Parrocchiale dei SS. Giovanni Battista e Andrea, l’Associazione Musicale Rossini organizza un CONCERTO STRAORDINARIO con la partecipazione di tre “glorie” musicali savonesi con una prestigiosa carriera internazionale: il soprano Linda Campanella e il basso Matteo Peirone accompagnati al pianoforte dal M° Mauro Castellano, che eseguiranno due cicli integrali di Lieder di Robert Schumann.

Alla maniera delle “Liederabend” (serate di poesie per musica), molto radicate nella tradizione culturale tedesca, viene proposto un concerto incentrato sull’esecuzione integrale di due cicli di Lieder schumanniani significativi per la delicatezza del sentimento e l’esemplare equilibrio tra valore poetico e musicale. Due capolavori assoluti di questo genere poetico-musicale; la raccolta Frauenliebe und leben (Vita e amore di donna) su versi di Adalbert von Chamisso e i sedici stupendi poemi del ciclo Dichterliebe (Amor di poeta), entrambi del 1840, ispirati da Heinrich Heine e dedicati da Schumann alla celebre cantante Wilhelmine Schroeder-Devrient. È proprio in questi esempi, dove la simbiosi tra pianoforte e canto risulta perfetta, che il Lied schumanniano si presenta non solo come uno dei modelli di tutta la lirica vocale da camera dell’Ottocento tedesco, ma anticipa perfino le raffinatezze e le libertà di un Brahms e di un Hugo Wolf.

PROGRAMMA

Robert Schumann

Dichterliebe (Amore di poeta)

Ciclo di lieder per voce e pianoforte

Frauenliebe und leben (Amore e vita di donna)

Ciclo di lieder per voce e pianoforte

Linda Campanella, soprano

Savonese, si è diplomata brillantemente sia in pianoforte che in canto. Ha perfezionato lo studio del suo repertorio seguendo corsi con Renata Scotto, Rockwell Blake, Robert Kettelson.

Interprete di spicco nell’ambito del melodramma, musica sacra, contemporanea, barocca e nella liederistica. Nel melodramma riesce ad unire doti tecniche e interpretative. Ospite regolare dei più importanti teatri internazionali, ha cantato in tutti i continenti. Ha debuttato quasi 50 ruoli operistici (in molti casi prime esecuzioni), dove eccelle soprattutto nei ruoli del “belcanto” italiano e mozartiano. Di grande rilievo le sue interpretazioni per il Festival Donizetti di Bergamo, Regio di Torino, Coccia di Novara e Filarmonico di Verona e, all’estero, in Giappone, Cina, Sudafrica, …. Notevole il suo repertorio nell’ambito della liederistica: dai lieder mozartiani a Berg passando per i romantici e tardo romantici tedeschi, spagnoli, francesi. In tale ambito di particolare rilievo sono le collaborazioni con numerosi pianisti e, ultimamente, con il maestro Michele Campa-nella.

Considerata una delle voci più versatili del panorama lirico internazionale.

“…voce estesissima e incredibilmente sicura nel registro acuto e sovracuto, musicalmente impeccabile, espressiva e scenicamente deliziosa… ” A. Merli

Matteo Peirone, basso

Savonese ha studiato canto con Franca Mattiucci, Paolo Montarselo, Renata Scotto. Ha vinto numerosi Concorsi Lirici tra cui l’A.S.L.I.C.O. di Milano e il Verdi di Parma, evidenziandosi come interprete dei ruoli di Basso Buffo o in altri ruoli “di carattere”. Ha già cantato nei principali teatri lirici italiani: Regio Torino, Scala Milano (direttore Muti), Donizetti Bergamo, Regio Parma, Opera di Roma, Comunale Firenze, S. Carlo Napoli e stranieri (Barbican Hall Londra, Opera Bastille Parigi, Strasburgo, Montpellier, Bilbao, Siviglia, Berlino, Francoforte, Bonn, Tokio, Dresda, Salisburgo, ecc.). Ha inciso per la Decca il ruolo del Sacrestano nella Tosca diretta da Zubin Metha; per la TDK la Boheme della Scala e Xerses con Les Talents Lyrique.

Intensa la sua attività come scrittore di spettacoli e interprete di concerti nei quali diffonde le “perle” del repertorio buffo italiano.

Mauro Castellano, pianoforte

Savonese, ha studiato pianoforte nella sua città con il M° Walter Ferrato, diplomandosi brillantemente a soli diciassette anni presso il Conservatorio di Genova. Ha studiato composizione con Sylvano Bussotti, di cui è stato assistente presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Ha suonato per alcune fra le più prestigiose istituzioni musicali italiane ed estere: Biennale di Venezia, Maggio Fiorentino, Regio Torino, Théatre Renaud-Barrault Parigi, Alte Oper Francoforte e i Festival di Brescia e Bergamo, Lussemburgo, Linz, Praga, Zagabria, New York, Los Angeles, ecc.

Considerato fra i più interessanti strumentisti-compositori della sua generazione, è stato invitato ad importanti rassegne internazionali, ricevendo commissioni da importanti Enti musicali. Le sue composizioni sono pubblicate da Berben e da Edipan. Ha registrato per la R.A.I., la R.S.I., la R.T.L. e ha inciso dischi per le etichette Ricordi, Wergo, Materiali Sonori e Diapason.

E’ docente presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.

INFORMAZIONI

Associazione Musicale Rossini

334 3353592

associazione.rossini@fastwebnet.it