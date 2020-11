L’illustratore Sergio Olivotti è “Super Biagini Aggiustatore” a Finale Ligure

Finale Ligure. Domenica 17 gennaio alle ore 16:30 al Teatro delle Udienze l’autore Sergio Olivotti diventerà “Super Biagini Aggiustatore” in un incontro spettacolo per bambini dai 6 agli 11 anni.

Il mondo a volte non funziona: alcune cose si rompono, altre di cui si avrebbe bisogno non si trovano. Non sono solo le cose a dare dei problemi, quelle bene o male si aggiustano, a volte a non funzionare è l’umore: arrabbiature, tristezze, delusioni…

Come fare per sistemare tutto? Ci vorrebbe qualcuno con una forza pazzesca, qualcuno con un’intelligenza sovrumana, una persona con un cuore impavido, grande e generoso. Un supereroe, ecco cosa ci vorrebbe! Come Biagini, il tecnico Biagini.

Al termine dello spettacolo sarà possibile acquistare il libro “Noe Nae Noe” di Fabrizio Casalino con le illustrazioni di Sergio Olivotti (Blackdog edizioni).

Posti limitati. A causa delle nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso a spettatori non muniti di biglietto di prenotazione disponibili solo nella biglietteria online. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 3274743920.