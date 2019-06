Liguria Wine Trekking – Escursione e degustazione dei sapori del Ponente ligure

Amanti della natura, del vino e della cucina ma anche famiglie, sportivi e appassionati di escursioni a contatto con la natura e i suoi prodotti più genuini. Per tutti voi c’è un appuntamento da fissare in agenda per sabato 29 giugno. Nell’ambito di Liguria Wine Trekking, in cui il mondo del vino ligure abbraccia quello delle escursioni all’aria aperta, è in programma un percorso nell’entroterra di Albenga, con lo sguardo al Ponente ligure, con visita all’azienda agricola Bio Vio.

Ritrovo fissato per le ore 10:30 proprio all’azienda agricola che si trova in via Crociata 24 ad Albenga, quindi partenza alle ore 11 per una camminata di circa 2 ore, lungo un tragitto alla portata di tutti. Il punto di arrivo del percorso sarà sempre Bio Vio, che accoglierà la comitiva con una visita del deposito dove vengono confezionate le erbe aromatiche, corredata dalla presentazione del territorio e dei suoi prodotti.

Seguirà una passeggiata di cinque minuti a piedi per arrivare alla casa padronale, dove si farà la visita guidata della cantina e a seguire la degustazione di 4 vini dell’azienda accompagnati da prodotti locali. Sarà un’esperienza riservata ad un massimo di 35 persone per una durata complessiva di circa 4 ore e un costo di 35 € a persona (info e prenotazioni: info@foodyexperience.com). In caso di maltempo o pioggia, l’evento sarà rinviato a data da definirsi. Qualora fosse invece sospeso i partecipanti che hanno acquistato il biglietto verranno rimborsati. Si consiglia un abbigliamento comodo adatto al cammino e di munirsi di acqua e cappello per il sole.

Liguria Wine Trekking è un evento organizzato in collaborazione tra Enoteca Regionale della Liguria, Foody Experience, e Roberto Giordano, Ambasciatore di Genova nel mondo, corridore ed escursionista esperto, noto agli appassionati per il suo programma televisivo “Correndo per il mondo”. Liguria Wine Trekking ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli appassionati di vino e di trekking in una passeggiata a passo lento, adatta a tutti, e portarli così alla scoperta delle aziende e dei vigneti della Liguria. In particolare l’azienda agricola Bio Vio di Vio Giobatta articola la propria offerta in tre settori principali: erbe aromatiche, cantina e agriturismo.

Le aromatiche sono una produzione tradizionale della piana di Albenga che BioVio ha portato all’eccellenza producendo e confezionando le proprie piantine a partire dagli inizi degli anni ’80: salvia, alloro, rosmarino, timo, menta, origano e tante altre erbe aromatiche sono prevalentemente coltivate all’aperto in pieno campo e solo in parte in serra. La produzione vitivinicola è anch’essa molto legata al territorio ed è valsa all’azienda diversi premi, tra cui, nel 2017, il premio “Viticoltore dell’anno” assegnato dalla guida Gambero Rosso ad Aimone Vio, primo ligure ad aver mai conseguito tale titolo.

L’ospitalità turistica è un altro opportunità che offre BioVio, che recentemente ha ottenuto il prestigioso marchio Quality Made, incentrato sui valori di qualità e sostenibilità sociale, culturale e ambientale. Il neonato marchio transfrontaliero di sostenibilità e identità culturale (creato dal progetto S.MAR.T.I.C., di cui la Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche è capofila, all’interno del Programma Interregionale Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020) lega 73 tra aziende e associazioni provenienti dalle 5 regioni Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e Var (Francia), sotto l’egida del turismo sostenibile. Un vero e proprio modo di creare sinergia nel bacino Mediterraneo, esprimendo al massimo le bellezze del territorio.