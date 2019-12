“Liguria Selection” – Sesta e ultima selezione

La sesta e ultima selezione della settima edizione di “Liguria Selection”, il music show per interpreti, cantautori e band emergenti, si terrà sabato 14 dicembre alle ore 16 alla discoteca Orizzonte di Varazze.

Anche per questa tappa il pubblico potrà vivere un pomeriggio di musica da protagonista votando i propri artisti preferiti tra i 26 in gara, provenienti da tutta Italia, e partecipando alla lotteria, che permetterà al numero estratto di vincere un premio messo in palio dall’Orizzonte.

Il programma offre proposte musicali di genere pop, rock, Jazz, folk, blues, classica, hip hop e rap. I giurati della sesta tappa saranno lo speaker radiofonico Antonio Vallarino, il cantautore Max Lo Buono e la cantante Emy Guerrisi.

La prima semifinale di questa edizione di “Liguria Selection” si terrà domenica 15 dicembre alle ore 16 al SoleLuna di Albissola Marina. Questi gli artisti che si contenderanno la finale:

O Bell Andy (band), Noxfive (band), Miles Below (Band), Fabio Caso (cantautore), Chiara Grimaldi (cantautrice), Martina Cireddu (cantautrice), Arabus Crew (cantautore), Domitilla Abeasis (interprete), Edoardo Borghini (interprete), Chiara Calida Granero (interprete), Filippo Canu (interprete), Andrea Cherubino (interprete), Serena Ciancio, (interprete), Silvia Sofia Cicerale, (interprete), Giorgia De Lucchi – (interprete), Edoardo Egiziano (interprete), Gabriele Gaggero (interprete), Simona Pecoraro (interprete), Arianna Vallarino (interprete).

I giurati della prima semifinale saranno il cabarettista e autore televisivo Carlo Denei, il cantante, musicista Francesco Zino e il musicista e direttore d’orchestra Alessandro Arbocò.