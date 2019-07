“Liguria delle Arti” – Lo spettacolo della bellezza con Pino Petruzzelli

Il carattere della Liguria nell’arte che ha saputo ispirare lungo i secoli. C’è qualcosa che accumuna teatro, pittura, scultura, musica, letteratura, uomini e donne, terra, cielo e mare. Pino Petruzzelli ha cercato le tessere che compongono questo mosaico e le presenta nella seconda edizione di “Liguria delle Arti”, undici appuntamenti alla ricerca dello “spettacolo della bellezza”.

La rassegna è organizzata da Teatro Ipotesi in collaborazione con Regione Liguria, Teatro Nazionale di Genova, Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Niccolò Paganini e Polo Museale della Liguria e con il sostegno di Coop Liguria. Una rete fitta di relazioni istituzionali che dà origine ad un vero e proprio percorso lungo la Liguria, composto da prime rappresentazioni durante le quali un luogo sempre diverso svela al pubblico un capolavoro d’arte, accompagnato dall’introduzione di uno storico dell’arte, dalle parole scelte da Pino Petruzzelli nella grande letteratura e dalla musica eseguita dal vivo.

Uno spettacolo completo per vivere la realtà di un museo diffuso su cui soffermarsi con l’apertura che si deve a ogni sconosciuto. Perché tanti dei capolavori che incontrerà chi vuole seguire questo cammino producono la sorpresa della scoperta. La mappa della seconda edizione di “Liguria delle Arti” tocca le quattro province liguri, in particolare, in quella savonese, Celle Ligure (1 agosto) e Altare (4 agosto). In ognuno di questi luoghi l’appuntamento è di fronte a un’opera d’arte. Nel corso degli appuntamenti ideati da Teatro Ipotesi gli storici dell’arte Beatrice Astrua, Valentina Fiore, Silvia Stanig, oltre a Montanari, e lo storico Luca Bravi, raccontano lo splendore dei polittici di Lucio Fontana ed Emanuele Luzzati a Celle Ligure e del Museo dell’Arte Vetraria ad Altare.

I musicisti del Conservatorio Paganini, della GOG e del Teatro Carlo Felice, o altri solisti, suonano Bach, Paganini, Hindemith, Tanzi, Francesco Raspaolo, Michele Savino, Ludwig Spohr, Gabriel Fauré, Carlos Salzedo, Giovanni Rinaldi, Giovanni Elia, Vincenzo Noberasco, Camillo Sivori, Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Francesco Ferro, Baldassarre Galuppi, spaziando da un’epoca all’altra per accordarsi all’atmosfera diversa in ogni luogo. Pino Petruzzelli conduce per mano nei pensieri di molti scrittori, fra cui Giosuè Carducci, Salvatore Quasimodo, Giorgio Caproni, Stefano Tettamanti, Hans Christian Andersen, Giovanni Descalzo, Eugenio Montale, Ernest Hemingway, Francesco Biamonti, Mario Soldati, Jacopo da Varagine, Camillo Sbarbaro Giuseppe Mazzini, Trilussa, Francesco Petrarca, Giovanni Meriana, Claudia Priano e tanti altri ancora.

Occasioni uniche per seguire il filo di un discorso che porta dritto nel cuore della Liguria, dell’arte da cui è nata altra arte, delle idee pulite di chi ha saputo esprimerle proprio in questa terra, tra i monti e il mare, dura e sorprendente. Da lì siamo nati noi che qui viviamo, felici di condividere ciò che abbiamo saputo ispirare, tra un’ondata e un monte ricostruito a terrazze.

“Esiste un filo, magari invisibile, che lega la nostra vita quotidiana all’arte? La voglia di sopravvivere fisicamente alla voglia di sopravvivere spiritualmente? È questa domanda a muovere la seconda edizione di ‘Liguria delle Arti’ – dichiara il direttore artistico Pino Petruzzelli – Camminare in questa ‘terra avara’, come la definiva Quasimodo, ricercare la bellezza nella gente che qui vive o ha vissuto”.