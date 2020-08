Liguria da Scoprire: itinerari tra la storia e il paesaggio della Riviera di Ponente

Borgio Verezzi. Liguria da Scoprire, ramo di Arcadia Cooperativa Sociale, è impegnata da anni in attività volte a promuovere la Riviera Ligure di Ponente. Con il 2020 si gettano le basi per un progetto di valorizzazione del paesaggio culturale di Borgio Verezzi. La cooperativa crede nel ruolo fondamentale che il turismo riveste nello sviluppo del territorio e nella promozione della sua cultura (storica, naturistica, artistica, enogastronomica).

La cooperativa ha all’attivo pubblicazioni di carattere storico e naturalistico nel ponente ligure. Svolge attività didattiche per le scuole e si avvale di guide naturalistiche e turistiche abilitate. Liguria da Scoprire e Arcadia intendono mettere in rete il patrimonio storico e paesaggistico iniziando dai musei e siti naturalistici in gestione (Grotte di Borgio Verezzi, Museo dell’Orologio da Torre Bergallo, Museo Paleontologico “Silvio Lai”).

Tutti i giovedì dal 6 agosto al 10 settembre Liguria da Scoprire e Arcadia propongono un percorso guidato da Borgio alle borgate di Verezzi. Il ritrovo è previsto per le ore 9:30 a Borgio presso la biglietteria delle grotte (via Battorezza 5). Quota: 7 € a persona – ragazzi fino a 15 anni gratis. Prenotazione obbligatoria via telefono, SMS o Whatsapp al 339 4402668. Numero partecipanti: minimo 12, massimo 20. In ottemperanza alle norme antiCovid-19, durante la visita sarà obbligatorio avere la mascherina e comunicare alla guida un recapito telefonico.