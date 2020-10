“Liguria a piedi”: escursione tra splendidi panorami da Spotorno a Varigotti

Un sentiero dai panorami mozzafiato! Le passeggiate in Liguria sono rinomate per gli splendidi scorci e le pittoresche località che si possono ammirare. Domenica 1 novembre la guida ambientale escursionistica Andrea Sinesi ci porta alla scoperta del sentiero Spotorno – Noli – Varigotti tra dolci colline affacciate sul mare e panorami incredibili.

Senza dubbio uno dei percorsi più belli del Finalese con partenza all’altezza di Casa al Mare dell’Incoronata sino al bellissimo borgo marinaro di Noli, con breve deviazione al Castello di Monte Ursino. Attraversato il borgo iniziamo la salita a Monte Capo con visita alla vicina Grotta dei Briganti: un luogo dal fascino e dalla bellezza davvero unici. Una volta raggiunto il punto più alto dell’escursione proseguiamo il nostro Sentiero del Pellegrino sino a Varigotti e Punta Crena.

Dislivello: 354 metri. Fascia altitudine: 2 m – 276 m. Tempo di cammino: 5 ore (soste escluse). Difficoltà E (facile). Lunghezza 14,5 km. Rientro con autobus linea 40 (costo biglietto € 2,30 acquistabile direttamente sul posto).

Abbigliamento e attrezzatura: scarponi / scarpe basse da trekking impermeabili con suola scolpita anti scivolo, abbigliamento sportivo a strati adatti alla stagione (pantalone lungo), berretto e guanti caldi, un cambio intimo, mantellina antipioggia / k-way da tenere in zaino, giacca antivento. Consigliato utilizzo bastoncini da escursionismo, scorta acqua, pranzo al sacco.

Prenotazioni entro venerdì 29 ottobre (posti limitati in conformità alle direttive sulla sicurezza e il distanziamento interpersonale previste per l’attività di accompagnamento in natura). Il ritrovo sarà nel parcheggio del Tennis Club Spotorno. Quota: € 15 intero / € 10 bambini fascia età 8 – 12 anni e che abbiano esperienza a fare escursioni di più km.