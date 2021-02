Libri, poesie e le ultime novità editoriali nel XIV Corso di Letteratura per Ragazzi

Dall’1 al 3 marzo su Google Meet il Comune di Borghetto Santo Spirito e il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella organizzano il XIV Corso di Letteratura per Ragazzi, rivolto a insegnanti, bibliotecari, educatori e a tutti gli appassionati di quello che è uno strumento fondamentale di crescita e arricchimento per le nuove generazioni. I tre pomeriggi proporranno spunti e riflessioni sull’importanza della lettura, la poesia e la necessità di rendere inclusivi i luoghi della cultura.

“Il corso di aggiornamento cambia formula a causa della pandemia ma non obiettivo: sostenere la letteratura di qualità per ragazzi e riflettere sulla necessità di avvicinare sempre e costantemente i giovani al libro e alla lettura sia in classe sia a casa”, dichiara l’assessora Mariacarla Calcaterra.

“Coltivare la passione per il libro, approfondire temi e argomenti, scoprire la bellezza della parola e dell’illustrazione non può che accrescere nelle giovani generazioni la consapevolezza delle proprie aspirazioni e il desiderio di realizzarle al meglio – aggiunge – Cresciamo giovani lettori per cercare di migliorare la nostra comunità”.

Per ricevere il link a cui collegarsi occorre inviare un’e-mail di richiesta alla biblioteca. Sarà rilasciato un attestato di frequenza per ogni singola giornata di frequenza.

Il programma

L’1 marzo lo scrittore, divulgatore, attore e autore di programmi radiofonici e televisivi Roberto Piumini proporrà l’intervento “La parola di Poesia”. Il 2 marzo Franco Fornaroli, direttore della Biblioteca di Melegnano, membro della Commissione AIB Biblioteche e Servizi per ragazzi e vicepresidente di IBBY Italia, tratterà del tema dell’inclusione durante l’incontro “C’è posto per tutti”.

L’attenzione del Sistema Bibliotecario della Val Varatella al tema dell’inclusione e della partecipazione possibile per tutti parte da lontano: i primi testi dedicati alla disabilità, ai bisogni speciali e alla difficoltà legate alla lettura sono stati infatti messi a disposizione del pubblico già dai primi anni 2000.

In seguito all’introduzione dei primi libri tattili, ad alta leggibilità, in CAA e all’acquisto di audiolibri il numero di strumenti è aumentato nel tempo e recentemente, anche grazie al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, il Sistema ha implementato ulteriormente il numero di materiali, formato i propri operatori e realizzato importanti attività per incontrare le disabilità e facilitare l’utilizzo dei servizi offerti da parte di tutti.

Il 3 marzo Francesco Langella, già direttore scientifico della Biblioteca Internazionale per Ragazzi “Edmondo de Amicis” di Genova e presidente di giuria del Premio di Letteratura per l’Infanzia Il Gigante delle Langhe, illustrerà le più importanti novità editoriali dell’ultimo anno durante l’incontro “Restiamo vicini con le storie”, descrivendo strumenti e modalità adottati dalle biblioteche in tempo di Covid-19 per non perdere il contatto con gli utenti e proseguire gli incontri di lettura.