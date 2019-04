“Libertango” – Danza moderna e tango al femminile

Sabrina Rinaldi, Marcello Algeri con la Compagnia Ariston Proballet e l’organizzazione di I.So. THeatre propongono, sulla scena del Teatro Comunale “Vittorio Gassman” l’1 giugno lo spettacolo “Libertango”, coreografie che uniscono la danza moderna allo spirito e al linguaggio del tango per riuscire a creare atmosfere che parlano al femminile.

Quando si parla di donne si parla di intelligenza, sensualità, forza e modernità, tutte caratteristiche racchiuse nelle espressioni del tango, che ha rappresentato e rappresenta un simbolo di emancipazione femminile. Chiusi nei titoli di Astor Piazzolla c’è il passato, il presente e il futuro Violentango, Novitango e Libertango. Attraverso un’operazione delicata e incisiva nello stesso tempo, che riporta ad atmosfere mai dimenticate dove i corpi vengono amalgamati da una musica che non ha eguali per colore, modernità ed espressività, si parla del mondo femminile, delle sue debolezze e della sua grande forza, e del rapporto fra i due sessi, a volte tenero e delicato, altre scherzoso, altre violento.

Varie e diverse sono le “esperienze ritmiche ed espressive” che il coreografo ha chiuso all’interno di questa rielaborazione in danza moderna del Tango per sfiorare le pulsioni del cuore femminile e viaggiare dalla purezza fino alla più calda sensualità. Questo tango è un “pensiero che balla”, è una danza di seduzione, quindi d’amore, in un cammino in cui i ballerini, allacciati e pur abbandonati al loro gioco, le teste “tirate a lucido”, gli sguardi intensi, tracciano al suolo e nell’aria movimenti di piacere, flessuosità, movimenti di abbandono fra passi e gesti che hanno l’incisività e la prepotenza di una conversazione d’amore.

Coreografia: Marcello Algeri – rielaborazione del Tango argentino attraverso la tecnica della danza moderna

Assistente alla Coreografia e Direzione: Sabrina Rinaldi

Effetti digitali: Andrea Lombardi

Artisti Proballet: Valentina Quaroni, Elena Crespi, Sofia Callegaro, Elena Perin, Matteo Donetti, Gianni Camperchioli

Musica: Astor Piazzolla

Costumi: Proballet Atelier

Organizzazione: I.So.THeatre

Biglietti: intero 15 € / ridotto 12 €

Tutti i biglietti saranno acquistabili presso il teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20.

Prevendita

È possibile preacquistare i biglietti e gli abbonamenti:

al prezzo del biglietto verrà aggiunto 1,50 €

Luoghi di prevendita:

Borgio Verezzi – Grotte di Borgio Verezzi, via Battorezza 5 – telefono 019610150 (aperte tutti i giorni tranne il lunedì)

Pietra Ligure – Ottica Pietrese, piazza san Nicolò 16 – telefono 019627710

Loano – Tabaccheria n° 1, via Cavour 17 – telefono 019675631

online su www.happyticket.it