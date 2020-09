“LiberArti”: corsi di pittura libera per tutti a Carcare con Rossella Bisazza

Carcare. “Riscoprire il bambino nascosto dentro ognuno di noi”: questo l’obiettivo di “LiberArti”, i corsi di pittura libera a cura dell’artista Rossella Bisazza e che si terrà venerdì 18 settembre dalle 18:30 presso la Bottega Solidale in piazza Genta.

Due i corsi che verranno presentati durante la serata: uno dedicato all’utilizzo dei colori naturali, l’altro alla pittura in casa. Al termine sarà possibile degustare un aperitivo.

“Non serve saper disegnare, anzi basta semplicemente avere voglia di mettersi in gioco – spiega la pittrice cairese – Vi ricordate com’era semplice da bambini, com’era facile immaginare, disegnare e colorare storie? Ci preoccupavamo di essere capaci o meno soltanto a scuola o in presenza di qualche adulto. Lo scopo è portare i partecipanti a conoscere quel bambino che tengono nascosto ormai da troppo tempo. Lui o lei non si è dimenticato come si fa. Perché il disegno è un’esigenza innata, come lo è l’istinto pittorico”.

L’evento si terrà all’aperto con un numero limitato di partecipanti e nel rispetto delle misure previste dalla normativa antiCovid-19.