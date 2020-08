Lezioni di SUP a Bergeggi

Le lezioni sono tenute da un istruttore tecnico della Federazione Italiana FISW Surging con brevetto internazionale ISA Surfing e brevetto da bagnino di salvataggio. È fornita l’attrezzatura sportiva composta da tavola SUP rigida, leash, pagaia regolabile e giubbotto di salvataggio, se richiesto.

Le lezioni, della durata da un’ora ad un’ora e mezza, possono essere sia individuali sia di gruppo. I gruppi di norma non superano i 5 partecipanti, allo scopo di massimizzare l’apprendimento e la sicurezza in mare. Su prenotazione, per persone già esperte, è possibile organizzare uscite con un maggior numero di partecipanti.

A livello teorico sono previsti tre livelli di difficoltà e di approfondimento (principale, intermedio e avanzato. A livello pratico le lezioni sono personalizzate per l’esigenza dell’allievo (richieste personali, correzione di errori e lacune nell’attività). Su richiesta è possibile il mix lezione + escursione, la didattica sarà spalmata sul tragitto dell’escursione lungo il litorale locale. Durante lezioni ed escursioni è ovviamente possibile utilizzare la propria tavola.

Sabato e domenica dalle 10 alle 18 circa, in settimana dopo le ore 18. Ritrovo presso Spiaggia Libera Outdoor. Prenotazioni al numero 375 5663682.