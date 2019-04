Lezione – conversazione “Maria Luisa Spaziani, la divina differenza”

Giovedì 4 aprile alle ore 20:45 presso l’Aula Magna del Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio si terrà la settima lezione – conversazione del XXXVI ciclo del Centro Culturale di Educazione Permanente “San Giovanni Calasanzio”.

Il tema della serata sarà “Maria Luisa Spaziani, la divina differenza – Analisi e ricostruzione di alcuni testi della First Lady” della poesia italiana del secondo Novecento, a cura del professor Silvio Raffo, docente alla Facoltà di Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria e all’Istituto Traduttori e Interpreti ILST di Varese.

“Siamo molto grati al professor Raffo per aver accettato il nostro invito e per far rivivere la poetica della grande poetessa Maria Luisa Spaziani, che proprio nel nostro centro culturale nel 1997 tenne una lezione sul tema ‘La poesia necessaria’”, dichiarano gli organizzatori.

Il XXXVI ciclo si avvale del patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ed è particolarmente utile per insegnanti e studenti.