L’Exeter School Orchestra and Choir inaugura i “Tradimenti” a Stellanello

Segnalata dal Sunday Times come “la scuola dell’anno tra le scuole secondarie private del sud ovest dell’Inghilterra”, l’Exeter School Orchestra and Choir, diretta da Peter Tamblyn, è stata scelta per inaugurare a Stellanello il programma di appuntamenti culturali dell’associazione Genius Loci Floridi Doria Pamphilj in collaborazione con il Comune.

Dalle Alpi agli Appennini liguri si sviluppa dal 18 luglio al 15 agosto e dal 20 agosto al 26 settembre un confronto tra arte contemporanea e tradizione pittorica antica sul tema del “tradimento” per scoprire il lato oscuro della memoria e della storia: quello dei tradimenti e dei travisamenti con incursioni musicali.

Stellanello, Camporosso, Isolabona, Dolceacqua, Finale Ligure, Montebruno, San Sebastiano Curone, Garbagna e Ottone sono i borghi che hanno aderito al programma dell’associazione Genius Loci Floridi Doria Pamphilj per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio storico e culturale dei luoghi legati alle famiglie Floridi Doria Pamphilj attraverso arte e musica.

In repertorio brani di musica classica, jazz, pop, funk – swing, tratti dalla Suite di Carmen di Bizet, dalla colonna sonora de I Magnifici 7 e Thunderbirds, la canzone YMCA e il Can Can di Offenbach. Con oltre 900 alunni tra i 7 e i 18 anni d’età la fama dell’Exeter School continua a crescere, anche al di fuori dell’Inghilterra, per la moltitudine di attività extracurricolari come l’arte e la musica. Sono oltre 450 le lezioni individuali in programma alla settimana, tenute da più di 30 docenti; la scuola ha 8 cori, 5 orchestre, 5 jazz band e una gran varietà di quartetti d’archi, ensembles di ottoni e bande rock. Il dipartimento musicale ha 18 classi specialistiche, 18 sale di prova e un auditorium per i concerti. Il coro e l’orchestra suonano settimanalmente nella cattedrale di Exeter e in altre chiese del Devon.

L’unione, la valorizzazione e la promozione dei luoghi legati alle famiglie Floridi Doria Pamphilj sul piano storico, culturale e turistico è l’obiettivo della neo-costituita associazione Genius Loci Floridi Doria Pamphilj: può essere considerato sito storico Floridi Doria Pamphilj qualsiasi luogo che abbia una storia in comune con quella delle famiglie Floridi, Doria e Pamphilj e che testimoni legami stretti con la loro cultura.

Da nord a sud, dalla Liguria alla Calabria, la storia delle famiglie si snoda in più di 100 piccoli comuni italiani e in alcune grandi città, come Roma, Napoli, Venezia e Genova, anche se l’ambizione rimane quella di creare una rete tra i piccoli comuni che non hanno i mezzi da soli per promuoversi e valorizzarsi e rischiano di perdere la propria identità in termini di cultura ma anche di patrimonio. I soci sono i Comuni ma anche le associazioni culturali, le parrocchie, le aziende e le persone fisiche che condividono con l’associazione gli stessi valori e ideali.

I fondatori dell’associazione Genius Loci Floridi Doria Pamphilj sono Donna GesinePogson Doria Pamphilj e Don Massimiliano Floridi. Il presidente è Fulvio Gazzola.