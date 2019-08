“Letture della Bellezza” – Libere letture itineranti tra le opere di “Arte in Campagna”

Si rinnova la presenza dei lettori dell’associazione di promozione sociale Cosa vuoi che ti legga? ad “Arte in Campagna”, mostra di pittura scultura e fotografia organizzata da ETRA Marmoreo Comunità Creativa a Marmoreo, frazione di Casanova Lerrone. Gli artisti che espongono si racconteranno e racconteranno le loro opere. A seguire letture libere tra le opere d’arte con piccola degustazione di vini locali.

Leggere e donare una lettura è un atto “rivoluzionario”. Condividere con il proprio pubblico emozioni, argomenti di attualità, storie di vita quotidiana è molto arricchente per entrambi: lettore e ascoltatore. Ogni performance di lettura crea un cambiamento nel luogo in cui leggiamo, tra le persone che incontriamo e in noi stessi. Tra letture “profonde”, divertenti, curiose o misteriose la cosa più importante per noi è la relazione umana che riusciamo ad instaurare con chi abbiamo di fronte. Uno scambio umano che crea cultura, diffonde cultura.

Il progetto nasce nel 2013 da un’idea di Monica Maggi e il 6 febbraio 2019 si costituisce l’associazione, che sviluppa di volta in volta, di iniziativa in iniziativa, progetti che coinvolgono lettori, associazioni ed enti. Si desidera proporre una serie di azioni che siano stimolo all’avvio alla lettura, alla relazione e all’ascolto. Incursioni letterarie, biblioteche on the road, incontri di progettazione e confronto per creare performance di lettura evento pubbliche per conoscere un luogo , avvicinarsi alla lettura e all’altro. Il libro diventa il medium per parlare di argomenti importanti, di sé, della propria comunità.