Lettura ad alta voce di “Biancaneve” e Caccia alle Mele nel Bosco

Per la rassegna “Parole in Cammino” giovedì 30 maggio dalle 17 alle 18 presso il Palazzo del Commissario della Fortezza del Priamar l’Associazione Missione Autismo presenta la lettura ad alta voce di “Biancaneve”, tratta da una fiaba dei fratelli Grimm, e la Caccia alle Mele nel Bosco (consigliata per bambini dai tre anni accompagnati da un adulto) con premio finale per tutti.

La lettura della favola verrà supportata da pannelli in comunicazione aumentativa e alternativa, che verrà spiegata dalla socia Cristina.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Pippinin – Associazione Culturale per la Famiglia. Contributo per materiale: 5 € (merenda compresa).