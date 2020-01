Lettuce live from NYC at Raindogs House

Con la parola Lettuce in lingua inglese, ma non solo, si può indicare un ingrediente principale dell’insalata, una parola che in slang sta ad indicare il denaro, un’erba che può essere fumata, un collettivo funk – jazz – soul – jam – psychedelic – hip hop – avantgarde – experimental formato nel 1992 da quattro alunni del prestigioso Berklee College of Music.

Se la vostra risposta è proprio quest’ultima siete sintonizzati sul percorso che questo combo americano ha intrapreso sin dagli esordi e si è fortificato con il sesto studio album del 2019 “Elevate”.

