L’estate di Alassio è all’insegna dello shopping con “Saldinbanco”

L’estate di Alassio è all’insegna dello shopping: la Città del Muretto ospita infatti la tradizionale manifestazione “Saldinbanco”, vera vetrina delle occasioni in versione glamour organizzata dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping.

Lunedì 17 agosto oltre cento boutique trasferiranno la loro merce in viale Guglielmo Marconi e corso Dante Alighieri, chiuse al traffico per l’occasione. A partire dalle ore 16 e sino a mezzanotte Alassio si trasformerà quindi in un raffinato bazar a cielo aperto per offrire al pubblico l’opportunità irripetibile di acquistare capi e oggetti firmati a prezzi di realizzo e in sicurezza.

Non mancheranno le occasioni d’intrattenimento con musica, food & drink e la presentazione delle maschere della Festa dei Colori, che sfileranno tra i banchi per raccogliere gli ultimi like del contest lanciato sui social media.