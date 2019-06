Les \"Soireès Musicales\" - Il Cembalo si fa Orchestra

Il Cembalo si fa Orchestra: un nuovo appuntamento per “Les Soirées Musicales”, rassegna promossa dall’Associazione Musicale Loanese – Coro Polifonico Città di Loano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura.

Les “Soirées” quest’anno sono ormai diventate un appuntamento fisso a scadenza mensile e con lo sforzo profuso dall’Associazione, dal maestro Mattia Pelosi e dai musicisti coinvolti, è stato offerto al pubblico un ricco programma di concerti raccontati, guide all’ascolto e approfondimenti.

Nell’ambito della rassegna, giovedì 13 Giugno alle ore 21 presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal andrà in scena un interessante concerto raccontato con protagonista il clavicembalo, suonato da William Vivino. “Il Cembalo si fa Orchestra” è un percorso sonoro che toccherà le capitali musicali del Settecento con un programma interamente costituito da trascrizioni, ovvero brani originariamente scritti per voce o strumenti e adattati alla tastiera da grandi mestri del tempo quali Bach, Rameau e Handel: un’occasione per ascoltare un repertorio poco conosciuto ma molto interessante.