“L’eredità scientifica di Spotorno, 10 anni dopo” a Loano

Con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure giovedì 19 dicembre a Loano la Fondazione “Lorenzo Spotorno” organizza un memorial con i principali allievi del Maestro, a dieci anni dalla sua scomparsa. La data è stata scelta poiché coincide con la ricorrenza del suo compleanno.

In tale occasione i relatori e gli astanti avranno la possibilità di vedere come si è evoluta la chirurgia protesica dell’anca in questo decennio, soprattutto con l’avvento di nuovi materiali e proseguendo gli studi e gli sviluppi dei design delle protesi, partendo dalle idee e dall’eredità scientifica lasciata dal professor Spotorno. Basta pensare che la protesi da lui inventata è stata impianta nel mondo 1 milione di volte.

Sarà un evento scientifico con richiamo nazionale ma anche un ricordo che coinvolgerà non solo gli allievi chirurghi ma anche tutto il personale infermieristico, anestesista e di sala operatoria.