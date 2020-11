“Leonin”: i paesaggi di Carlo Leone Gallo in mostra ad Albissola Marina

Albissola Marina. Da venerdì 13 novembre (apertura alle ore 10) a giovedì 31 dicembre presso la galleria Signori Arte, in corso Baldovino Bigliati 88, è visitabile la mostra “Leonin” con le opere dell’artista cairese Carlo Leone Gallo.

Gallo frequentò da giovanissimo lo studio del pittore savonese Lazzaro De Maestri, il quale lo aiutò ad entrare all’Accademia Albertina di Torino. Nel 1898 espose alla Quadriennale di Torino, nel 1905 a Brera e Milano e in seguito fu invitato in varie mostre personali e collettive in tutta Italia. Notevole fu la produzione di ritratti che dipinse su commissione per famiglie italiane emigrate in SudAmerica.

Incarnò lo stereotipo dell’artista di provincia, isolato, che rifugge le luci della ribalta e la vita delle rassegne nazionali e internazionali che dagli anni ’50 investirono la provincia di Savona. Sue opere sono esposte in collezioni pubbliche e private sia in Europa sia nelle Americhe.

“Tra il 1941 e il 1948 il committente incaricò l’artista di dipingere una serie di vedute su Savona e provincia – spiega il curatore Alessandro Signori – “Queste opere su tavola sono contraddistinte da una pittura attenta alla natura che comunica fascino e suggestione attraverso il colore e la luce. Cavalletto a tracolla e pennelli lisi nella sacca, Leonin parte per dipingere en plein air ciò che lo circonda. Le sue opere, poesie realizzate con il pennello, suscitano molte sensazioni in chi si sofferma ad osservarle”.

“Se socchiudiamo gli occhi immaginiamo quel vecchietto ritto sull’attenti come lo ritrasse Peluzzi, dai malinconici occhi azzurri, nel suo piccolo studio, vicino ad una vecchia stufa a legno, a rifinire le opere precedentemente imbastite al chiaro di una fioca luce gialla – conclude – In un attimo siamo immerso in un’altra dimensione, fatta di piccole case e persone che abitavano un mondo a noi ormai sconosciuto”.

L’esposizione è aperta con i seguenti orari: il lunedì dalle 16 alle 19:30, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30, la domenica solo su appuntamento.