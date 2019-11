Leo Gullotta porta in scena “Pensaci, Giacomino!” di Luigi Pirandello al Teatro Chiabrera

Da martedì 17 a giovedì 19 dicembre alle ore 21 al Teatro Chiabrera di Savona Leo Gullotta porta in scena “Pensaci, Giacomino!” di Luigi Pirandello con lettura drammaturgica e regia di Fabio Grossi. Una produzione ENFI Teatro – Teatro Stabile di Catania con Liborio Natali, Rita Abela, Federica Bern, Valentina Gristina, Gaia Lo Vecchio, Marco Guglielmi, Valerio Santi e con Sergio Mascherpa. Scene e costumi di Angela Gallaro Goracci, musiche di Germano Mazzocchetti, luci di Umile Vainieri

Lo spettacolo nasce in veste di novella nel 1910, debutta a Roma nel 1916 in una versione teatrale in dialetto siciliano con la Compagnia di Angelo Musco e viene pubblicato in lingua nel 1917. Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in questa opera. Un testo di condanna, condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo e sempre pronto ad esibirsi. La storia racconta di una fanciulla che rimasta incinta del suo giovane fidanzato non sa come poter portare avanti questa gravidanza, il professor Toti pensa di poterla aiutare chiedendola in moglie e potendola poi così autorizzare a vivere della sua pensione il giorno che lui non ci sarà più.

Naturalmente la società civile si rivolterà contro questa decisione anche a discapito della piccola creatura che nel frattempo è venuta al mondo. Finale pirandelliano pieno di amara speranza, dove il giovane Giacomino prenderà coscienza del suo essere, del suo essere uomo, del suo essere padre e andrà via da quella casa che lo tiene prigioniero, per vivere la sua vita con il figlio e con la giovane madre.

Da qui si desume quanto tutto questo possa svolgere il pensiero pirandelliano nei confronti di una società che allora era misogina, opportunista e becera. Racconta di uno Stato patrigno nei confronti dei propri cittadini soprattutto nei confronti della casta degli insegnanti, sottopagati e bistrattati. Grande bella qualità del premio Nobel di Agrigento nel prevedere il futuro e, come raccontava Giovan Battista Vico, corsi e ricorsi storici, cioè nulla cambia nulla si trasforma: ancora oggi si veste dei soliti cenci, unti e bisunti. Una società letta con la mostruosità di giganti opprimenti, presenti, determinanti, dequalificanti.