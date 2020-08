L’Ensemble Riccardo Zegna a Finalborgo con i concerti sacri di Duke Ellington

Finale Ligure. La grande musica torna a Finalborgo, nel magico scenario dei Chiostri Santa Caterina: domenica 30 agosto sera è in programma infatti un recital di concerti sacri con musiche di Duke Ellington per cinque voci e dieci strumenti, eseguite dall’Ensemble Riccardo Zegna. L’organizzazione è della Scuola Pianistica Ateneum con il patrocinio del Comune.

I concerti sacri di Duke Ellington sono un’opera importante e unica nel suo genere. Tre sono per big band, coro e voce solista, che a più riprese tra il 1966 e il 1974 furono commissionati al compositore americano da alcune chiese e istituzioni. Tra queste l’Episcopato della California per conto della Grace Cathedral di San Francisco e l’Episcopato di New York per conto della Cattedrale San John e l’Abbazia di Westminster di Londra in occasione di una ricorrenza molto importante, il 25° anno delle Nazioni Unite.

Il concerto prevede l’esecuzione degli arrangiamenti originali rivisitati dal maestro Riccardo Zegna in un mix stilistico che ruota attorno alla chiave centrale dello swing, con il coro e la voce solista che si alternano, si sovrappongono e dialogano con la jazz band. I brani si fondono così con ritmo ed eleganza, dando vita ad un programma musicale coinvolgente per tutti.