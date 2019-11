L’ensemble Cleantha in concerto con “Love fail, o L’amore perduto” di David Lang

Nell’ambito della IV edizione de “La Voce e il Tempo”, a cura dell’Associazione Musicaround di Genova, domenica 1 dicembre alle ore 11 la sala conferenze della Pinacoteca Civica di Savona, in piazza Gilbert Chabrol 2, ospiterà l’ensemble femminile Cleantha, formato da Paola Cialdella, Vera Marenco, Elisa Franzetti e Giulia Beatini, che riproporrà, a distanza di un anno dalla “prima” a Genova, “Love fail, o L’amore perduto”, capolavoro di David Lang, uno dei compositori americani più stimati ed esibiti di oggi.

La meditazione sull’eternità dell’amore, condotta da Lang in uno stile compositivo morbidamente ipnotico e rarefatto, si svolge sulle arcaiche suggestioni testuali e melodiche della letteratura medievale, con testi da “Tristano e Isotta” di Béroul, a liriche trobadoriche, incorniciate dalla poesia contemporanea di Lydia Davis.

Il lavoro è stato commissionato dal Next Wave Festival della Brooklyn Academy of Music nel 2012, dal Festival Internazionale delle Arti e Idee, dal John F. Kennedy Center Abe Fortas Memorial Fund, dal Centro per l’arte dello spettacolo alla UCLA, dalla Wake Forest University / Secrest Artists Series e Hancher Performances presso l’Università dello Iowa.

Perché le persone amano ancora la storia di Tristano e Isotta? È stata raccontata ripetutamente per quasi mille anni, in molte versioni diverse e con ogni sorta di strani dettagli aggiunti o modificati. La più grande storia d’amore di sempre! Ma perché? Certo, c’è eccitazione, dramma, amore, lussuria, vergogna, morte, draghi ma il vero motivo è perché l’amore di Tristano e Isotta inizia per caso: bevono una pozione d’amore ma non intendevano berla e non intendevano innamorarsi.

È quasi un esperimento di laboratorio su come potrebbe essere l’amore senza nessuna delle complicazioni di come il vero amore inizia o funziona, senza l’eccitazione, l’imbarazzo, la frustrazione, la colpa o la competizione presenti nei corteggiamenti della gente comune.

Dopo lo spettacolo sarà possibile effettuare una visita guidata alle collezioni della Pinacoteca al costo di 3 €.