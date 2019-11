L'”Elogio della mitezza” nella conferenza di Pietro Polito a Varazze

Sabato 23 novembre alle ore 16:30 alla Biblioteca Civica “Eugenio Montale”, in piazza san Bartolomeo, a Varazze Pietro Polito, direttore del Centro Studi “Piero Gobetti” di Torino e responsabile scientifico dell’Archivio “Norberto Bobbio”, terrà una conferenza sulla nuova edizione Dell’Asino del libro “Elogio della mitezza”.

Il saggio cha dà il titolo al libro prende in esame quella che il grande filosofo considera una virtù individuale e sociale: la mitezza. Ritorna in queste pagine alla dottrina morale dagli antichi, che considera il fondamento del vivere civile e delle pubbliche istituzioni non tanto in un insieme di regole, quanto proprio nelle virtù. Dal problema dei rapporti fra etica e politica a quelli del razzismo e della tolleranza, dal confronto tra etica laica e religiosa all’atteggiamento dell’una e dell’altra di fronte al problema del Male, affiorano le linee essenziali di una visione laica del mondo, a conclusione di anni di riflessione teorica e grande impegno civile.

La mitezza dal punto di vista delle circostanze è una scelta storica: consideratela come una reazione alla società violenta in cui siamo costretti a vivere.

Noberto Bobbio

Pietro Polito, storico delle idee, si occupa del Novecento “ideologico” italiano ed è autore di saggi su Piero e Ada Gobetti, Aldo Capitini, Norberto Bobbio, Guido Dorso, Silvio Trentin, Umberto Campagnolo, Andrea Caffi, Danilo Dolci. L’altro suo filone di studi è la pace, la non violenza e l’obiezione di coscienza.

Formatosi alla scuola di Bobbio, ne ha curato diverse opere, tra cui il “De Senectute” (Einaudi, Torino 1996 – 2006), il carteggio con Capitini “Lettere 1937 – 1968” (Carocci, Roma 2012), “Il mestiere di vivere, di insegnare, di scrivere” (Passigli, Firenze 2014) e gli scritti sulla Resistenza compresi in “Eravamo ridiventati uomini” (Einaudi, Torino 2015).

Tra i suoi lavori “La Sinistra che non c’è” (Centro Studi “Sereno Regis”, Torino 2011), l’antologia di scritti politici di Gobetti “La rivoluzione italiana 1918 – 1925” (Edizioni dell’Asino, Roma 2013), “Elogio dell’obiezione di coscienza” (Biblion, Milano 2013), “Le parole dello spirito critico. Omaggio a Norberto Bobbio” (Biblion, Milano 2015).