Lella Costa presenta “Ciò che possiamo fare. La libertà di Edith Stein e lo spirito dell’Europa”

Martedì 20 agosto alle ore 21:15 piazza della Concordia ospita l’incontro con l’attrice e scrittrice Lella Costa, che presenterà il libro “Ciò che possiamo fare. La libertà di Edith Stein e lo spirito dell’Europa” (Solferino) per il Festival “Parole Ubikate in mare”, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina. Modera Renata Barberis.

Una donna che nasce ebrea, muore in quanto ebrea e sarà santificata dalla Chiesa cattolica. Che diventa l’allieva prediletta di uno dei più grandi filosofi del Novecento e a cui verrà negata la carriera accademica. Che si impegna per i diritti delle donne e si farà suora di clausura. Una vita sempre in prima linea: dalle aule universitarie agli ospedali da campo della prima guerra mondiale, dalla scelta appassionata della conversione all’orrore di Auschwitz. Edith Stein è un luminosissimo enigma, una storia di una chiarezza cristallina che getta ombre in ogni direzione, mutevoli.

Che in qualche modo riassume il Novecento e parla di noi al punto da essere divenuta patrona di tutta l’Europa come santa Teresa Benedetta dalla Croce. Lella Costa si confronta con Edith in un libro che ne ripercorre la parabola umana e si misura con il suo pensiero, un ideale dialogo a distanza tra due donne di buona volontà: diversissime ma alleate per tutto ciò che conta.

Per il pensiero nell’era dell’ignoranza. Per le donne nel tempo delle discriminazioni. Per le appartenenze che fondano e nutrono l’Europa nella tempesta del populismo. La voce di Edith Stein oggi ci parla ancora: dell’Olocausto ancora possibile della pace conquistata a caro prezzo dell’accoglienza e del coraggio più che mai necessari.