“Lei e Lui” – Mostra di pittura per festeggiare la Donna

Il giallo della mimosa e il rosso delle scarpette per dire no ad ogni forma di violenza e sì all’amore con la mostra “Lei e Lui” alla Sala Carletti (inaugurazione venerdì 8 marzo alle ore 17:30). Alassio interpreta così in modo diverso quella che viene definita da molti, erroneamente e forse anche in maniera un po’ banale, Festa delle Donna. L’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna e la “Città del Muretto” vuole fortemente mettere sotto i riflettori il vero significato della ricorrenza legandola in qualche modo al 25 novembre, data in cui a livello internazionale si celebra l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Una filosofia diversa che metterà a confronto il giallo della mimosa e il rosso delle scarpette divenute il simbolo della lotta contro la violenza contro le donne per un invito alla riflessione”, spiega l’assessore comunale al Turismo Angelo Galtieri. La dolcezza supera ogni sopruso e Alassio, città degli innamorati, punta alla cancellazione di ogni contrasto tra esseri umani mettendo la donna di nuovo su quel piedistallo per essere apprezzata come mamma, sorella, moglie, amica…

“Con l’Associazione Vecchia Alassio il Comune darà vita a un vero momento di riflessione con la mostra di pittura ‘Lei e Lui'”, aggiunge Galtieri. Donne e uomini all’insegna dell’amore con Brunetta Ellena e Ferruccio Spezzati “Teiler”. “I due artisti monregalesi metteranno in evidenza la loro pittura per dar vita al contrasto che unisce per amare in nome dell’amore e della bellezza”, spiega il giornalista Daniele La Corte, cerimoniere dell’inaugurazione.

Brunetta Ellena nelle sue opere sprigiona allegria attraverso la delicatezza di volti femminili che emergono poco per volta con colori forti ma nello stesso tempo tenui, rassicuranti. Tratti di pennarello, tecnica particolare, che riproducono sensazioni diverse. Ferruccio Spezzati metterà in mostra invece immagini metafisiche creando un mix di sensazioni tra uomo e donna. “L’iniziativa è destinata a sicuro successo visto il numero di visitatori dei loro precedenti appuntamenti – commenta Andrea Elena, presidente dell’Associazione Vecchia Alassio – Siamo felici possa essere replicata nella Sala Carletti, da sempre il vero e proprio cuore pulsante dell’attività dell’AVA”.

“Giallo & Rosso” si ripropone in piazza Matteotti, dove ritroveremo la maxi scritta “LOVE” in 3D coperta di mimosa e circondata dalle scarpette rosse. Tra piazza Matteotti e la Sala Carletti un percorso di impronte gialle e rosse per unire i due punti in un immaginario percorso di riflessione e invito al rispetto: la base per festeggiare ogni giorno le donne e non solo.